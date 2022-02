Economia 03/02/2022 07:57 Brasil e Alemanha renovam parceria para fortalecimento do varejo de material de construção Imagem: Shutterstock A aliança entre a Federação Brasileira de Redes Associativas de Materiais de Construção (Febramat) e a Alemanha para desenvolver o associativismo no Brasil, por meio da parceria com a entidade alemã Der Mittelstandsverbund ZGV, foi renovada por mais três anos, prometendo um novo estágio de ações.

A união teve início em 2018 e foi intitulada “Vamos!”. Agora a parceria foi renovada, a partir de uma aprofundada auditoria das ações já realizadas, que comprovaram os resultados. Essa nova etapa do projeto teve início em 1º de novembro de 2021 e vai até 31 de outubro de 2024, sendo financiado pelo governo da Alemanha, por meio do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ).

“É muito importante essa parceria, pois traz para o Brasil uma tradição de mais de 150 anos de associativismo, mostrando como ele é uma grande solução para pequenas e médias empresas se tornarem mais fortes, o que também proporciona maior força para economia como um todo. Na Alemanha se tem a visão de que isso não deve ficar limitado a um país, podendo existir em outros lugares, por isso dessa relevante parceria que visa fortalecer esse modelo econômico”, explica Clarissa Beckert-Schmid, responsável pelo gerenciamento do projeto.

Neste novo momento da parceria serão fortalecidas ações que já estavam em desenvolvimento e serão iniciadas novas ações. Um primeiro evento para isso será um workshop presencial planejado para janeiro, para criar ainda mais uma base sólida de confiança. Além disso, a parceria deve focar na busca de levar a sustentabilidade para dentro das redes.

“Temos muitos objetivos, primeiramente queremos traçar detalhadamente onde queremos chegar, também queremos que a sustentabilidade seja uma realidade cada vez maior dentro das redes e que essas sejam multiplicadoras desse conceito. Também vemos a importância de um caminho para a digitalização, enfim, são muitos os caminhos comuns e buscaremos as melhores respostas”, analisa Clarissa Beckert-Schmid.

O projeto Vamos objetiva com essas ações proporcionar o fortalecimento da Febramat, criar empregos, além de capacitar jovens e criar um ambiente empresarial e concorrencial saudável, tendo assim um impacto na sociedade como um todo.

Clarissa Beckert-Schmid lembra que iniciativas de sustentabilidade já existem na associação alemã, tendo assim como trazer a experiência alemã para uma maior eficiência de projetos a serem desenvolvidos aqui no Brasil com ênfase no corte de emissões a partir das atividades logísticas otimizadas ou ainda com a potencialização dos recursos.

São muitos os pontos que podem servir de inspiração e o principal benefício desse tipo de projeto é que aproxima pessoas e proporciona negócios. Os resultados esperados com a parceria são o comprometimento, o fortalecimento da Febramat e das redes e uma melhoria para todo o ambiente empresarial brasileiro.

