Cerca de 100 professores da rede pública municipal de ensino de Colniza (a 1.065km de Cuiabá) participaram de uma série de palestras promovidas pelo Ministério Público de Mato Grosso, nos dias 9 e 10 de fevereiro. Foram abordados temas como a importância da vacinação infantil, violência doméstica e abuso sexual de crianças e adolescentes, bem como repassadas orientações de como identificar os sinais, como proceder em casos suspeitos e como comunicar a rede de proteção.



“Além disso, falamos sobre o papel do Ministério Público e a importância de sua aproximação com a sociedade, sobretudo no que se refere ao diálogo constante com os profissionais de educação, que acabam interagindo diretamente com a rede de proteção infantojuvenil”, conta o promotor de Justiça Roberto Arroio Farinazzo Junior, responsável pela realização das sete palestras em escolas e creches do município.



A secretária de Educação e Cultura do Município, Selma Dill de Paulla, agradeceu ao Ministério Público pela disponibilidade e parceria. “Achamos maravilhoso a Promotoria estar presente nas escolas, fazendo esse trabalho de conscientização e pedindo aos professores que estejam mais atentos e observem os sinais. O poder público nos ampara em muitas situações e ter a presença do Ministério Público é fundamental para que nos sintamos mais seguros também”, disse.



Selma de Paulla explicou que as palestras ocorreram na Semana Pedagógica, que marca a volta às aulas na rede pública municipal. “Com o retorno das aulas nos deparamos com situações corriqueiras nas escolas de abuso sexual infantil e bullying, por exemplo. Temos também a campanha de vacinação, que encontra bastante resistência em todo o país. É sempre bom reforçar como podemos auxiliar para que todos estejam mais protegidos. Nossos professores ficaram muito satisfeitos e, no que depender da gente, estaremos aqui para contribuir da melhor forma possível com o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público”, acrescentou.