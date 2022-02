Educação 12/02/2022 07:28 Facmat apoia campanha da Associação Comercial de Barra do Bugres pelo retorno das aulas presenciais da Unemat O início das aulas presenciais da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) será no dia 14 de março, referente ao semestre letivo 2022/1, após a alteração no calendário acadêmico. As demais atividades, como pesquisa e extensão e algumas atividades práticas, já estão sendo desenvolvidas presencialmente.



A Associação Comercial e Industrial de Barra do Bugres (ACIBB), uma das 56 entidades ligadas à Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (Facmat), foi uma das responsáveis pela mobilização para o retorno das aulas presenciais no campus do município. A Federação apoia a campanha da Associação e espera que o retorno às aulas permaneça.



“Estive em Barra do Bugres e acompanhei a importância das atividades da Unemat para a economia da cidade e, com certeza, para a formação de mão de obra. O Estado e o país podem sofrer no futuro um apagão de profissionais especializados nas diversas áreas do conhecimento, por falta das aulas presenciais", ressaltou o presidente da Facmat, Jonas Alves.



Nos últimos meses, em decorrência da pandemia provocada pela Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas em todos os campi da Unemat, prejudicando a economia local e das cidades vizinhas onde se encontram.



Durante o período, a ACIBB buscou meios de flexibilizar ou viabilizar o retorno das atividades, para manter as empresas de portas abertas e, indiretamente, os empregos.



Segundo o presidente da ACIBB, Iandro Almicci, cerca de 1.500 alunos da Unemat utilizam pensões, restaurantes, lanchonetes, dentre outros comércios da cidade, movimentando aproximadamente R$ 2,3 milhões mensalmente na economia local e mantendo o desenvolvimento regional.



“Realizamos uma campanha de mobilização junto às lideranças políticas, entidades, como a própria Facmat, que nos apoiou, e a sociedade organizada para o retorno das aulas presenciais na Unemat campus Barra do Bugres, fundamental para a economia do município”, destaca Iandro.



Para o presidente da Facmat, Jonas Alves, a campanha encabeçada pela Associação Comercial de Barra do Bugres é essencial para o retorno das aulas presenciais e para ajudar a reerguer a economia do município. "Fazemos parte de um Sistema Associativista e estamos juntos nessa e em outras ações que visem o trabalho e a satisfação econômica de Mato Grosso”, concluiu Jonas.

