Educação 14/02/2022 17:54 Ministério da Educação abre curso de especialização para professores da Rede Estadual Público alvo são professores que atuam nas ofertas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), especialmente para os cursos técnicos de nível médio Estão abertas as inscrições para o curso de especialização latu sensu para professores da Rede Estadual de Ensino - habilitados em qualquer área de conhecimento - que atuam ou desejam atuar nas ofertas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), especialmente para os cursos técnicos de nível médio. As inscrições são online, iniciaram nesta segunda-feira (14.02) e se estendem até o dia 02 de março. O curso é gratuito com 460 horas e duração de 12 meses. A carga horária é suficiente para o professor de classe B (graduação) elevar para a classe C (especialização). Serão 100 vagas para Mato Grosso, sendo 50 para Cuiabá e região e outras 50 para Cáceres e Região. O curso será online, mas contará com quatro encontros presenciais aos sábados em dois polos. O intuito da especialização é estimular a produção e difusão de conhecimentos sobre a EPT como campo de estudos e promover a Educação a Distância como estratégia educativa. A seleção dos beneficiados será por sorteio. Tanto o edital, quanto detalhes da inscrição podem ser obtidos no endereço eletrônico https://ept-ifes.selecao.net.br/ O curso, em seu segundo ano de funcionamento, é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e o Ministério da Educação.

Voltar + Educação