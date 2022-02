Educação 15/02/2022 14:19 Governo de MT firma convênios com prefeituras para reforma e ampliação de escolas em Sorriso e Sinop Os investimentos nas obras somam R$ 28,9 milhões, eventos serão nesta quarta e quinta-feira (16 e 17.02) A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) assina, nesta quarta e quinta-feira (16 e 17.02), ordens de serviço e convênios para obras de construção e ampliação de escolas da rede estadual nos municípios de Sorriso e Sinop. Os investimentos somam R$ 28,9 milhões. A primeira assinatura será em Sorriso, nesta quarta-feira, às 10h, para emissão de ordens de serviço para obras de ampliação de salas e banheiros e construção de quadras e refeitório. Entre as unidades beneficiadas estão as Escolas Estaduais José Domingos Fraga, 13 de Maio, Mário Spinelli e Arlete Maria Cappelari. A cerimônia será será realizada no Centro de Eventos de Sorriso. Após a assinatura, haverá uma visita nas obras de construção de duas escolas estaduais, uma no Residencial Mário Raiter e outra no residencial Kayabi. Os investimentos do Governo de Mato Grosso nessas seis obras em Sorriso são de R$ 14 milhões. Na quinta-feira (17.02), haverá a assinatura de convênios com a Prefeitura de Sinop, na ordem de R$ 14,9 milhões, para a construção de duas escolas estaduais nos bairros Nico Baracat e Terra Rica. O evento será realizado às 14h30, na Secretaria Municipal de Educação.

