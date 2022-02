Educação 17/02/2022 09:57 Governo investe R$ 10 milhões na construção de novas escolas estaduais em Sorriso O secretário de Educação, Alan Porto, participou da vistoria das obras às unidades escolares nesta quarta-feira (16.02) O Governo de Mato Grosso está investindo cerca de R$ 10 milhões na construção de duas novas escolas estaduais em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). Além de se tratar de sedes novas, as unidades vão aumentar a oferta de atendimento para alunos do ensino fundamental e médio da região. Com capacidade para atender 500 alunos por turno (matutino e vespertino e noturno), a Escola Estadual Mário Raiter está sendo construída com investimentos de R$ 5,4 milhões, dos quais R$ 108.737,78 mil de contrapartida da Prefeitura Municipal. A unidade fica localizada em uma área com 1.200 casas onde não há nenhuma unidade escolar nas proximidades. A construção está com 30% das obras realizadas e se encontra na fase de assentamento dos blocos. A próxima etapa compreende a colocação de cobertura e revestimento do piso. O prédio terá 16 salas de aula, refeitório, banheiros, biblioteca, laboratórios, dependências administrativas, cozinha e quadra poliesportiva coberta. Na Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes Cabo Antônio da Silva Amaral, localizada no bairro Portal Kaiabi, as obras foram iniciadas no ano passado e estão 45% executadas. Atualmente, está sendo feito o reboco dos blocos. A próxima etapa será a colocação de cobertura e instalação hidráulica. O prédio também contará com 16 salas de aula, refeitório, banheiros, biblioteca, laboratórios, dependências administrativas, cozinha e quadra poliesportiva coberta. Os recursos aplicados são de R$ 5,1 milhões. Os alunos da unidade são atendidos hoje em uma estrutura compartilhada com uma universidade privada, após uma parceria com o município. “O ambiente é um aspecto extremamente importante no trabalho de gestão escolar e qualidade para o trabalho dos professores e aprendizado dos estudantes. Com um prédio próprio, não precisaremos ficar mudando o local das aulas e isso também é uma forma de deixar os alunos seguros e empolgados com o novo espaço. Atualmente, atendemos 1.100 alunos e, com a com nova sede, poderemos ter até 500 novas vagas”, ressaltou diretor da escola militar, o tenente coronel Ilton Botelho da Costa. A previsão da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) é que a escola entre em funcionamento em 2023. “Temos o compromisso de cumprir o cronograma das obras e acredito que a escola estará em funcionamento ainda no início de 2023. Quem ganha com as obras são os nossos profissionais da educação e, principalmente, os nossos estudantes”, destacou o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, durante a vistoria das obras nesta quarta-feira (16.02).

