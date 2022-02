Educação 19/02/2022 08:12 Assessoria de Comunicação Esperançar, sim; esperar, não! A 1ª chapa de pré-candidatos à reitoria da Unemat se apresenta à comunidade Foto: Divulgação A carência de comunicação, de objetividade, de diálogo, de interlocução acerca das ações desenvolvidas no âmbito da universidade, acrescida da perda de direitos adquiridos ao longo de tantas lutas, resultou num sentimento de desencanto, o que levou um coletivo de estudantes, técnicos e professores a reagir na busca de quem pudesse representá-los a partir da história de vida e superação para fazer a gestão da Universidade do Estado de Mato Grosso nos próximos quatro anos. Os professores, Dr. Roberto Arruda e Dra. Rinalda Bezerra Carlos, foram os dois nomes escolhidos para compor uma pré-candidatura à reitoria da UNEMAT, ancorada, portanto, num projeto de (re)construção coletiva, assentada na convicção de que é na união de todos os segmentos que reside a força capaz de transformar a universidade. Tal construção não se fará senão mediante a escuta atenta e sensível das demandas e questionamentos apresentados pelos três segmentos da comunidade acadêmica (estudantes, técnicos e professores), bem como da comunidade externa. O desejo que impulsiona esta chapa é a ideia de reacender na comunidade acadêmica e na sociedade, em geral, um sentimento de pertença e estima pela universidade, levando-a a ocupar o papel de protagonista no processo de desenvolvimento do nosso estado. E é neste clima de esperança, coragem e confiança no coletivo que os pré-candidatos se dispõem a, junto com toda a comunidade acadêmica, fortalecer a imagem e a identidade da universidade assentada no tripé ensino, pesquisa e extensão, e humanizada porque é feita da mesma matéria com que são feitos os seres humanos: sonhos, esperança e busca por um mundo melhor para todos. Professor Roberto Arruda possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Mestrado em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPFH/UERJ). É Coordenador pró-tempore do Curso de Letras, do Campus de Sinop e ministra a disciplina de Políticas Públicas e Educação, no curso de Pedagogia, do mesmo Campus. Professora Rinalda Bezerra Carlos graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre (UFAC), Mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Doutora em Educação: Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ministra a disciplina de Conteúdos e Metodologias de Arte para o início da escolarização, no curso de Pedagogia, Campus de Cáceres e atualmente é Diretora de Gestão de Educação a Distância da UNEMAT (DEAD).

