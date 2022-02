Educação 22/02/2022 06:06 Sinop terá primeira escola do Brasil a ser bilíngue para surdos A Prefeitura de Sinop foi contemplada, através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, junto à Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do MEC, para construção da primeira Escola Municipal Bilíngue para surdos. A unidade contará com 5 salas, refeitório, biblioteca, sala de informática e ginásio de esportes. A previsão é atender mais de 100 alunos em tempo integral, em um espaço de mais de 8 mil metros quadrados, contemplando além do município, toda a região norte de Mato Grosso. A escola trabalhará com o ensino regular, atividades complementares, sala de recursos, utilizando como língua de instrução e comunicação a Língua Brasileira de Sinais (Libras), onde terá professores surdos e ouvintes bilíngues que realizarão esse trabalho, para que os alunos desenvolvam a comunicação e escolarização em língua de sinais e a língua portuguesa na modalidade escrita, desenvolvendo várias outras habilidades. A Secretaria de Assistência Social de Sinop ressaltou que tem feito capacitação em libras para os servidores da pasta. Até o momento, mais de 20 servidores já finalizaram o primeiro ciclo do curso.

