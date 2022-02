Educação 23/02/2022 16:06 Marcelo Carvalho ASCOM Alta Floresta: Secretaria de Educação entrega novos equipamentos às escolas da Rede Municipal de Ensino Foto: Divulgação Dando continuidade na transformação que está sendo realizada na educação municipal de Alta Floresta, a Secretaria de Educação entregou para as escolas municipais, equipamentos novos, para que os funcionários e docentes possam realizar seus trabalhos com mais conforto e rapidez. Além das reformas estruturais, equipar as escolas com novos equipamentos traz uma melhor realização dos trabalhos, pois havia muita falta de equipamentos eletrônicos e de informática. A Secretária Lucinéia Matos destaca a importância dessa entrega "Com muita garra e trabalho de equipe estamos modernizando as nossas escolas e dando melhores condições tanto para os alunos quanto para nossos docentes e funcionários. Nossas escolas estão sendo reformadas e sendo propiciado novos equipamentos para dar fluidez ao trabalhos e posso garantir, vem muita coisa boa ainda". Os equipamentos entregues foram: 80 Nobreaks, 18 Projetores, 08 Cameras Fotográficas, 16 Caixas de Som, 25 Impressoras e 18 HD's externos. Ressaltamos que esta é a segunda entrega de equipamentos eletrônicos dentro de 1 ano e 2 meses de gestão.

