Educação 08/03/2022 17:40 Alunos de Colniza mostra em passeata importância da mulher na sociedade Desfile reuniu crianças que trabalharam a conscientização, coordenação motora, além do aprimoramento da imaginação e da criatividade Alunos da Escola Estadual Vinícius de Moraes, em Colniza, distante 1.068 quilômetros ao norte de Cuiabá, surpreenderam na forma de homenagear professoras, mães, avós, tias no Dia Internacional das Mulheres, comemorado nesta terça-feira, 8 de março. Crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental foram às ruas em passeata segurando cartazes com frases alusivas e conquistaram a simpatia dos moradores. O grupo fez uma caminhada pelas ruas próximas à escola, chamaram atenção da sociedade e viraram notícia. A coordenadora pedagógica da Unidade Escolar, Sílvia Maria Coratto, explicou que o evento foi uma forma de conscientização para mostrar a importância da mulher na sociedade. Além de tratar do tema usando recursos como lembrancinhas, cotação de histórias, além da desconstrução de imagens estereotipadas, a comunidade escolar optou pela passeata como forma de sensibilizar as crianças sobre as lutas realizadas pelas mulheres. Todo o processo, desde a confecção dos cartazes, contribuiu com capacitação da coordenação motora, aprimoramento da imaginação e da criatividade. “Com o apoio de todos os funcionários foi possível realizar o projeto com êxito, pois os trabalhos tiveram como foco os alunos que confeccionaram textos, cartazes e poemas sobre esta data. Para os pais, este assunto foi de muita relevância para o futuro dos alunos. Estamos satisfeitos com os trabalhos”, destaca Sílvia Maria Coratto.

