Educação 09/03/2022 15:54 Sinasefe realiza ato em defesa de professora de Alta Floresta vítima de machismo Nesta terça-feira (8), celebrado o Dia Internacional da Mulher, mulheres do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe MT) realizaram ato em frente ao prédio da reitoria do IFMT em defesa da professora de Filosofia, Maria Oseia Bier, vítima de violência virtual. O Sindicato denunciou que se trata de um caso de machismo, conhecido por manterrupting. O manterrupting acontece quando a mulher é interrompida durante a fala ou quando não consegue em uma reunião ou apresentação profissional, não consegue concluir sua fala em meio a tanta obstrução masculina. Foi o que aconteceu com a professora Oseia, que ministra aulas de Filosofia, no campi de Alta Floresta, durante reunião online. Segundo o Sindicato, o caso envolvendo a professora trata-se de machismo institucional e estrutural, recorrente nos campi do IFMT.

A reunião aconteceu para definir o calendário escolar. Na ocasião, os coordenadores de curso tentaram impedir manifestação da Oseia. Isso mostra, segundo a entidade sindical, que a professora foi vítima de machismo. Durante o ato realizado nesta terça, a diretora do Sinasefe MT, Priscila Ferrari Paulino, protocolou e entregou em mãos para reitor Julio César dos Santos, ofício onde constam as reivindicações urgentes do grupo “Mulheres do Sinasefe MT”.

“Exigimos que sejam tomadas medidas para que haja futuramente, paridade de gênero nos conselhos institucionais, nas pró-reitorias e diretorias”, diz um trecho do ofício, onde consta ainda itens que exigem o fim das discriminações e respeito ao Plano Nacional de Educação aos Direitos Humanos (PNEDH).

Com relação ao PNEDH, as mulheres exigem que seja enfatizado o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática; orientação de politicas educacionais para a constituição de uma cultura de direitos humanos.

Outro lado

Ao receber o oficio, o reitor Júlio garantiu que o documento será analisado. Ele adiantou que não poderia deixar de abrir a investigação contra a professora. “Se eu fizesse isso iria responder judicialmente por crime de prevaricação”.

Segundo ele, havia duas denúncias. A primeira dos coordenadores contra a professora. E outra da professora contra os coordenadores. Foi aberta uma “Investigação Preliminar Sumária” contra os coordenadores e a professora.

O reitor estava acompanhado do corregedor Paulo Roger Roseno Dias.

