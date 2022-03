Educação 14/03/2022 08:44 Lançado edital para professor substituto no IFMT de Alta Floresta e mais 13 campi Foto: Assessoria | CDL Tiveram início no último dia 10/03, as inscrições para processo seletivo para professor substituto, com o objetivo de atender aos campi e áreas conforme as demandas presentes no Edital 025/2022. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site do IFMT: selecao.ifmt.edu.br A inscrição irá até o dia 20 de março e é composta de duas etapas obrigatórias: Inscrição conforme cronograma, por meio do sistema eletrônico Q-seleção ( selecao.ifmt.edu.br ) e envio de toda a documentação solicitada;

Pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$50,00 (cinquenta), até o dia 21.03.2022 Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos que enquadram-se nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. A avaliação será constituída por prova de Desempenho Didático, de caráter eliminatório e classificatório. A Prova de Desempenho Didático deste certame acontecerá excepcionalmente e exclusivamente de forma remota. O sorteio do tema para a prova de desempenho didático ocorrerá ao vivo em link e hora a ser disponibilizada no site de cada campus no dia 23 de março de 2022, de acordo com os TEMAS. A prova de desempenho didático será realizada no período de 29.03.2022 a 30.03.2022, devendo divulgar, conforme disponibilidade tecnológica no sítio do campus, o dia e horário da prova, podendo ser prorrogado para os dias seguintes, considerando a quantidade de candidatos inscritos e a disponibilidade do campus O resultado preliminar deste Processo Seletivo será disponibilizado no site selecao.ifmt.edu.br até às 17h do dia 01 de abril de 2022. Após a contratação as aulas serão ministradas exclusivamente de forma presencial, conforme itens 4.1.32 e 4.1.32.1 do edital. Para mais informações leia o edital 025/2022 no site selecao.ifmt.edu.br

