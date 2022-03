Educação 14/03/2022 15:54 Vestibular Premiado da Quero Bolsa: estão abertas as inscrições da Edição Especial Usuário pode acessar informações de valores investidos, tíquete médio e quantidade de famílias beneficiadas no país, por região, Unidade da Federação e município Se você deseja ingressar na faculdade com bolsas de estudo de até 100%, fique atento! Nesta quinta-feira (17), começaram as inscrições para a Edição Especial do Vestibular Premiado. Se você possui interesse em participar, acesse a página do vestibular e faça já a sua inscrição! O vestibular é gratuito e totalmente on-line. Os cinco melhores colocados ganham uma bolsa de estudo de 100% nas universidades participantes. Se você deseja conhecer mais informações sobre o Vestibular Premiado, veja, a seguir, como se inscrever e conheça a plataforma. O que é o Vestibular Premiado? O Vestibular Premiado é uma avaliação composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática. Além disso, o candidato também deve realizar uma redação, que irá compor a média final. Após a avaliação das competências apresentadas, o candidato recebe uma nota, pela qual poderá concorrer a bolsas integrais e a outros prêmios. Veja quem foram os últimos ganhadores. Quem pode participar do Vestibular Premiado? Para participar do Vestibular Premiado, é necessário ter concluído o Ensino Médio. Porém, se você ainda não terminou os estudos e deseja participar da prova, não se preocupe! Você poderá realizar a prova como treineiro. Vale lembrar, entretanto, que os prêmios e as bolsas são destinados exclusivamente a estudantes que já concluíram o Ensino Médio. Calendário da Edição Especial do Vestibular Premiado Se você se interessou e deseja conhecer as datas de inscrição e resultados, veja, a seguir, o calendário da prova: Início: 17 de fevereiro de 2022; Encerramento: 18 de março de 2022; Divulgação dos resultados: 25 de março de 2022. Vale lembrar que a prova pode ser realizada em qualquer data e horário entre os dias 17 de fevereiro e 18 de março. Universidades participantes do Vestibular Premiado Através de sua pontuação na prova, você poderá conseguir bolsas integrais nas seguintes universidades: Uniasselvi; UniDrummond; UniFCV; UniBTA Digital; Faculdade Descomplica. Alguns dos cursos disponíveis na Quero Bolsa Ciências Políticas Defesa Cibernética Empreendedorismo

