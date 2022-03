Educação 22/03/2022 05:06 Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses estão com inscrições abertas Para inscrever as equipes e atletas, cada município deve preencher e enviar os formulários que estão disponíveis no site da Secel - Foto por: Kácio Henrique/Prefeitura de Nova Mutum Estão abertas as inscrições para as etapas regionais dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis Mato-grossenses. Nesta sexta-feira (18.03), a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) publicou os formulários para que os municípios inscrevam seus representantes nas competições escolares. Para inscrever as equipes e atletas, o município deve preencher os formulários que estão disponíveis no site www.secel.mt.gov.br/eventos-esportivos. Após o preenchimento e assinatura, devem ser enviados ao e-mail [email protected] Com mudanças no formato desde 2021, os estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares e os da faixa etária de 15 a 17 anos disputam os Jogos Estudantis de Seleções. Nas duas competições, cada município pode inscrever uma equipe masculina e outra feminina por modalidade coletiva (basquete, futsal, handebol e vôlei). Para as modalidades individuais, a quantidade de atletas a serem inscritos varia de acordo com o esporte disputado. Os regulamentos também estão disponíveis no site. A programação de 2022 começa com as etapas regionais de modalidades coletivas, que ocorrem de abril ao início de julho em 10 regiões diferentes. As equipes campeãs em cada região avançam para a etapa estadual. Com exceção das disputas da regional Sul/Sudeste, todas as demais integram os Jogos Escolares e os Jogos Estudantis num mesmo período e município. O coordenador de Eventos Esportivos da Secel, Adriano Augusto de Oliveira, lembra que os gestores municipais devem ficar atentos ao prazo das inscrições de equipes e atletas. “A data final para confirmar a participação é de até cerca de 10 dias anteriores ao início da competição. Os Jogos começam no dia 08 de abril com disputas da regional Sul/Sudeste e prosseguem até julho. Esperamos que todos os municípios mato-grossenses possam inscrever seus representantes nos maiores eventos esportivos escolares do Estado”, reitera Adriano. Calendário - Modalidades Coletivas Regional sul/sudeste (12 a 14 anos): de 8 a 13/04, em Campo Verde Regional Centro Norte (12 a 17 anos): de 15 a 20/04, em Sorriso Regional Médio Norte (12 a 17 anos): de 30/04 a 05/05, em Tangará da Serra Regional Norte (12 a 17 anos): de 13 a 18/05, em Alta Floresta Regional Noroeste (12 a 17 anos): de 20 a 25/05, em Juara Regional Leste (12 a 17 anos): de 27/05 a 01/06, em Canarana Regional Nordeste (12 a 17 anos): de 03 a 08/06, em Confresa Regional Oeste (12 a 17 anos): de 21 a 26/06, em Várzea grande Regional Sudoeste (12 a 17 anos): de 01 a 06/07, em Pontes e Lacerda Regional Sul/sudeste (15 a 17 anos): de 01 a 06/07, em Alto Garças Estadual 12 a 14 anos: de 16 a 22/07, em Sorriso Estadual 14 a 17 anos: de 24 a 30/07, em Lucas do Rio Verde Nacional 12 a 14 anos: novembro, local a definir Nacional 15 a 17 anos: de 02 a 17/09, em Aracaju (SE) Calendário - Modalidades Individuais Estadual – parte 1: de 21 a 24/04, em Sorriso Estadual – parte 2: de 16 a 19/06, em Várzea Grande Nacional 12 a 14 anos: novembro, local a definir Nacional 15 a 17 anos: de 02 a 17/09, em Aracaju (SE) Serviço Formulários Jogos Escolares: acesso AQUI Formulários Jogos Estudantis: acesso AQUI

