Educação 24/03/2022 13:44 Dhyego Rodrigues, TV Centro América Estudantes da Unemat vão receber auxílio de R$ 500 no início das aulas presenciais O auxílio será em cota única como uma ajuda com os custos do retorno presencial. As inscrições do edital que disponibiliza um auxílio para estudantes matriculados na Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) voltarem às aulas presenciais termina no domingo (27). O auxílio será de R$ 500 em cota única. Porém, estagiários da Unemat e outras instituições não possuem direito ao benefício. Em Tangará da Serra, a 241 km de Cuiabá, 71 alunos poderão ser beneficiados. Depois de dois anos de ensino remoto, os alunos da Unemat retornaram às salas de aula neste ano. A ajuda financeira pode ser concedida para quem está entrando na universidade ou retornando para o município onde estuda. Os alunos relataram à reitoria as dificuldades financeiras durante o ensino online. Durante a pandemia, a instituição disponibilizou um chip e um auxílio financeiro no valor de R$ 60 como ajuda de custo. A grade curricular dos alunos ainda possui sala virtual mesmo com a volta presencial e, por isso, ainda será disponibilizado até quinta-feira (24) um edital de inscrição para estudantes que tiverem o interesse em concorrer a um tablet para ajudar nos estudos. Retorno das aulas As aulas da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) retornaram no dia 14 deste mês. Foi o início do primeiro semestre letivo para veteranos. Para os calouros, as aulas começar na segunda-feira (21). As outras atividades, como pesquisa e extensão, e algumas atividades práticas já estão sendo desenvolvidas presencialmente. A instituição tem 13 campus: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colider, Diamantino, Juara, Médio Araguaia, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.

