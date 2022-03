Até o dia 20 de maio de 2022, estarão abertas as inscrições para os cursos de graduação do IFMT, com ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2022 – Edital 04/2022. Serão ofertadas 510 vagas, distribuídas nos seguintes campi: Campus Alta Floresta, Campus Campo Novo do Parecis, Campus Cuiabá – Bela Vista, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva e Campus Várzea Grande.

São três os requisitos para a inscrição: ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula; apresentar as informações exigidas no item 2 e seus subitens deste Edital; ter realizado pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O candidato deverá se inscrever identificando o seu número de inscrição do ENEM 2010 ou posterior (2010 a 2020).

Dos procedimentos para inscrição

Para se inscrever, é necessário preencher, eletronicamente, todos os itens do formulário de inscrição, no endereço http://selecao.ifmt.edu.br, inclusive o questionário socioeconômico. O candidato terá que digitar corretamente (sem espaço, sem acrescentar número, letra, hífen ou qualquer sinal) o número de inscrição do ENEM que participou.

No dia 06 de julho de 2022, serão divulgadas, no endereço eletrônico acima, dez listas preliminares, sendo a primeira dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os classificados no processo seletivo 2022/2. Nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os classificados que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

As matrículas da 1ª chamada (candidatos aprovados) serão realizadas no período de 18 a 22 julho de 2022, conforme publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo. Na 1ª chamada, serão convocados os candidatos aprovados nas dez listas.

Caso ocorra a 2ª chamada, será divulgada no dia 26 julho de 2022, por meio do endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, e a matrícula será realizada nos dias 27 e 28 de julho de 2022. Caso ocorra a 3ª chamada, será divulgada no dia 29 de julho de 2022 e a matrícula será realizada nos dias 02 e 03 de agosto 2022.

As matrículas dos candidatos excedentes convocados nas chamadas posteriores à 3ª, caso ocorram, serão realizadas através de Chamada Geral, publicada no portal http://selecao.ifmt.edu.br/, em 04 de agosto de 2022.