Educação 25/03/2022 16:14 Seduc seleciona professores que vão concorrer a curso nos Estados Unidos O curso de cinco meses visa fortalecer a excelência no ensino da língua inglesa, oferecendo aos participantes conhecimento das melhores práticas em metodologias de ensino A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) está selecionando professores efetivos de língua inglesa para a etapa nacional do seletivo para formação de cinco meses nos Estados Unidos. O processo dispõe de quatro vagas e faz parte de uma parceria entre a Seduc, Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a Fulbright Brasil. As inscrições terminam no dia 04 de abril e devem ser feitas pelo e-mail [email protected] e [email protected] com toda a documentação exigida, bem como o formulário DAI Application, o Inquiry Project e o currículo resumido (todos preenchidos em inglês). A falta de documentos implicará no indeferimento da inscrição. O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright Distinguisged Awards in Teaching Program for International Teachers –DAI) é uma iniciativa do governo americano que oferece para professores da rede pública uma oportunidade de curso de aperfeiçoamento de cinco meses nos Estados Unidos. O curso visa fortalecer a excelência no ensino da língua inglesa, oferecendo aos participantes conhecimento mais aprofundado das melhores práticas em metodologias de ensino, planejamento de aula e uso da tecnologia em educação. Segundo a secretária adjunta de Gestão Educacional, Valdelice de Oliveira Holanda, a seleção é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional e os que passarem por esta experiência poderão transformar o espaço da sala de aula em um ambiente que favoreça o protagonismo dos estudantes nas aulas de língua inglesa. “É sem dúvida uma oportunidade importante de viver essa experiência que vai contribuir para aprimorar as práticas educacionais articuladas ao Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC)”, sugere. Requisitos Essa é a quinta edição do programa que a Seduc participa. Para se candidatar, o profissional interessado tem que atender alguns requisitos como: possuir licenciatura em língua inglesa, com conclusão após 31 de dezembro de 2010; ter, no mínimo, cinco anos de experiência em sala de aula; não estar em estágio probatório; estar em efetivo exercício em turmas do Ensino Médio, demonstrar o compromisso de continuar lecionando na rede pública após o intercâmbio, entre outros. “É necessário que o candidato leia atentamente todas as orientações contidas nos documentos anexos para que sua inscrição não seja indeferida por não atender a todos os critérios colocados pela organização do programa”, esclarece Itamar Bressan, coordenador da seleção. Para a etapa estadual, um critério a ser observado também é a participação e o engajamento do profissional nas iniciativas desenvolvidas pela Seduc na área da língua inglesa. Um exemplo é a formação que está sendo ofertada em parceria com a EF em que é possível monitorar os acessos e a participação dos professores no desenvolvimento das atividades e na participação das aulas ao vivo com professores nativos de forma on-line. A pertinência do Inquiry Project, que deverá estar escrito em inglês, terá peso considerável no processo de seleção, no caso de o número de interessados estar acima do número de vagas para a etapa nacional. Os quatro professores selecionados na etapa estadual continuarão o processo seletivo em nível nacional com mais etapas a serem cumpridas. Ser selecionado na etapa estadual não implica na concessão automática da bolsa para a formação nos Estados Unidos. Saiba mais nos anexos: ANEXO 1 – ANEXO 2 – ANEXO 3 – ANEXO 4 – ANEXO 5 – ANEXO 6 – ANEXO 7 – ANEXO 8

