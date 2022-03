O prêmio recebido aumenta a nossas responsabilidades para com a formação de nossas crianças e com a elevação do nome de nossa instituição escolar, diz diretor

Nos dias 16 e 17 de março o diretor da escola Estadual Monte Verde, Osmar Boing esteve em Cuiabá para receber a premiação do programa Avalia MT. Para o diretor foi uma honra receber, em nome da escola, o prêmio que é fruto de um trabalho muito compromissado e valoroso de cada profissional da educação da Escola Estadual Monte Verde. Na ocasião, à escola foi premiada por estar entre as 100 melhores escolas da rede Pública do estado de Mato Grosso, na avaliação somativa feita em 2021 com os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental (16º LUGAR).

Ser uma escola premiada é muito bom, pois é uma forma de reconhecimento pelo nosso esforço, nos trazendo sempre um novo ânimo para continuarmos o árduo trabalho de ser educador dentro de uma sociedade tão conturbada em que vivemos. Mas ao mesmo tempo o prêmio hora recebido aumenta a nossas responsabilidades para com a formação de nossas crianças e com a elevação do nome de nossa instituição escolar.

Agradecemos imensamente cada profissional da escola, cada pai, mãe ou responsável que acompanha seu filho e auxilia a escola em seu dia a dia, também agradecer aos nossos representantes dos Conselhos da escola (CDCE e Conselho Fiscal) e equipe do DRE de Alta Floresta, pois o prêmio recebido é fruto de um trabalho conjunto, onde cada um tem uma parcela de contribuição, que deve ser sempre valorizada, pois somente juntos poderemos dar sequência ao nosso trabalho, buscando cada vez mais fazê-lo com excelência. Por fim, lembramos que a Escola Estadual Monte Verde, hora premiada, aparece no cenário estadual há vários anos como uma das melhores nas avaliações externas, ficando no ano de 2019, junto com outras poucas escolas do estado com a maior nota no IDEB, 7,5 nas séries iniciais, porém, estes bons resultados alcançados anteriormente nunca ou muito pouco foram lembrados ou reconhecidos, seja pelo órgão Central – Seduc ou pelos demais agentes Públicos e grande parte da população.]

Sabemos que o dia a dia para cada um por si só já é um desafio, porém a educação sem a família, sem os Governos com suas Políticas Públicas, sem os alunos e sem os profissionais motivados não conseguirá manter sempre os bons resultados, pois precisamos cada vez mais do envolvimento de todos, sem distinção entre escolas do estado ou do município.

Está na hora de romper com discursos e teorias de que a educação em nosso município é uma só, passando para a prática de fato, onde não haja mais diferenciação nas famílias, entre os profissionais e muito menos dos alunos, pois somente assim poderemos fazer uma educação cada vez melhor, apoiados pelos órgãos municipais e estaduais, com participação cada vez maior de todos os envolvidos na busca de fazer cada vez mais pela educação, dando aos nossos alunos uma formação cada vez melhor e de qualidade , colocando a educação de Nova Monte Verde como exemplo dentro do Estado de Mato Grosso.