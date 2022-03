Educação 28/03/2022 18:14 Assessoria de Imprensa Unemat divulga edital de eleição para reitor e vice-reitor As inscrições das chapas serão realizadas no período de 4 a 13 de abril junto à Comissão Eleitoral O Edital nº 001/2022-Consuni que abre as inscrições para registro de candidatura as funções de reitor e vice-reitor, em chapa única, da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) foi divulgado nesta segunda-feira. O período de inscrição das chapas será de 4 a 13 de abril das 8h às 11h e das 14h às 17h, junto à Comissão Eleitoral, em Cáceres. Para concorrer as funções de reitor e vice-reitor é necessário ser efetivo no cargo do Magistério Superior da Unemat, possuir pelo menos quatro anos ininterruptos de serviço e pertencer a uma das duas classes mais elevadas da carreira que esteja provida de docente efetivo. A campanha e a propaganda eleitoral das chapas poderão ser iniciadas mediante a publicação da homologação dos registros de candidatura definitivos até às 22 horas do dia que antecede ao pleito eleitoral, pelo horário oficial de Mato Grosso. O voto é paritário, direto, livre e secreto. Podem votar os servidores docentes e os profissionais técnicos da Educação Superior efetivos e os alunos, matriculados e ativos, dos cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu. Não votam os servidores que estejam em gozo de licença para interesse particular, atividade política e os aposentados. Cada eleitor terá direito a apenas um voto, independente da quantidade de vínculos com a Unemat. Não é permitido voto em trânsito, exceto nos casos previstos no artigo 24 do Edital. Voto por procuração também não será admitido. No dia 1º de junho, das 9h às 22h, ocorrerá a eleição e, no dia seguinte, em 2 de junho, a divulgação do resultado preliminar. A eleição adotará a modalidade de votação presencial, por meio de cédula impressa. O resultado definitivo será conhecido no dia 8 de junho. Os representantes eleitos tomarão posse no dia 16 de dezembro, para o mandato que inicia em 1º de janeiro de 2023 e que encerrará em 31 de dezembro de 2026.

