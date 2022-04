Educação 02/04/2022 08:56 Sintep-MT reúne cerca de 3 mil profissionais da educação em ato público na capital A mobilização estadual cobra recomposição salarial, fim do confisco das aposentadorias e formação para funcionários. Cerca de 3 mil profissionais da educação de vários municípios do estado participaram nesta sexta-feira (1º de Abril) do ato público “Pega na Mentira”, em Cuiabá. A convocação do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) reuniu na capital, educadores de vários pontos do estado. Outros, fizeram mobilizações nos próprios municípios. Mas em todos o mote foi o Dia da Mentira, para denunciar as promessas nunca cumpridas do então candidato e atual governador Mauro Mendes. A paralisação marcou a retomada dos enfrentamentos presenciais, suspensos com a pandemia. No ato em Cuiabá, os profissionais da educação fizeram a concentração na Praça do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-MT), no Centro Político e Administrativo do estado, de onde partiram em caminhada para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) até o Palácio Paiaguás, sede do governo. A multidão paralisou parcialmente o trânsito na avenida Rubens de Mendonça – em frente ao Shopping Pantanal – e subiu o viaduto do CPA, passando pela Secretaria de Estado de Fazenda.

