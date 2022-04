Educação 05/04/2022 16:42 Assessoria de Imprensa Prof. Roberto Arruda e a Profa. Rinalda Bezerra Carlos são os primeiros a registrar candidatura a reitoria da UNEMAT Nesta segunda-feira, membros da comunidade acadêmica e os pré-candidatos à reitoria da UNEMAT, professores Roberto Arruda e Rinalda Bezerra Carlos, protocolaram na sede da instituição a candidatura da chapa "Mais Coragem, Mais Unemat", em clima de grande expectativa pela consolidação de um processo eleitoral que promete chacoalhar a Universidade e o Estado de Mato Grosso. A proposição da candidatura não foi uma decisão isolada, antes, foi o atendimento a um chamado da comunidade acadêmica que se encontrava desamparada na escuta e atendimento de suas demandas: os estudantes almejam aulas presenciais com condições para o acesso e a permanência na educação superior, enquanto os técnicos clamam por melhoria nas condições de trabalho, para aliviar a sobrecarga de trabalho, assim como a revisão e recomposição dos planos de carreira da categoria e os professores manifestam a necessidade da permanente liberdade de ensinar e pesquisar como condição para superar as amarras sistêmicas. Em resumo, o que todos estão esperando é por melhoria nas condições de trabalho. Essa comunidade há tempos se encontra desesperançada e a cada dia ansiando mais e mais por renovação, representada pela forma como os pré-candidatos têm se apresentado a esta comunidade, imbuídos da sensibilidade à escuta e pela proposta humanizada de gestão, já demonstrada no processo de construção da précandidatura. É neste clima misto de coragem e esperança que os pré-candidatos foram conduzidos pelo coletivo que os sustentam. Com a chapa protocolada, passarão por um período intenso de campanha e debates nos Campus, Núcleos e Polos para a eleição que ocorrerá em 01.06.2022. Que venha a eleição!

