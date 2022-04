Na segunda-feira (04.04), durante as comemorações dos 30 anos do câmpus da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Alta Floresta, foi inaugurado o Bloco II com a presença do reitor, Rodrigo Bruno Zanin. A estrutura com 1000m2 abriga oito salas de aula e dois laboratórios didáticos.

O novo bloco, do Câmpus Universitário de Alta Floresta que completou 30 anos nesta terça-feira, dia 5, passa atender os alunos dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Direito e Engenharia Florestal. Os estudantes do curso de Direito, até então, estudavam em dependências de escolas estaduais de Alta Floresta, por falta de salas de aula.

A obra, iniciada em 2018, custou mais de 1,1 milhão de reais e foi construída com recursos do Governo do Estado, da Unemat e do município de Marcelândia. Em contrapartida ao município, a Unemat ofertará cursos de Agronomia e Direito no Polo de Marcelândia, na modalidade diferenciada “Turmas Fora de Sede” do câmpus de Alta Floresta.

Também estiveram presentes na solenidade de inauguração do Bloco II, a diretora Político-Pedagógico e Financeira do câmpus, professora Ivone Silva, a diretora de Unidade Regionalizada, Clades Zimermann, o pró-reitor de Planejamento e Tecnologia da Informação da Unemat, Luiz Fernando, prefeitos e vereadores da região.