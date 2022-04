Educação 09/04/2022 08:03 Creche de Nova Monte Verde ganha parque infantil com recurso do Tribunal Regional do Trabalho Recursos para investimento em playground foram destinados pelo Tribunal Regional do Trabalho. Foto: Divulgação Na educação infantil brincar é coisa séria em Nova Monte Verde. Prova disso é que o pátio da Creche Reino Encantado recebeu no mês de março um parque infantil novinho para diversão das crianças. O playground foi adquirido com recursos destinados pelo Tribunal Regional do Trabalho após aprovação de um projeto protocolado pela unidade escolar (Reino Encantado). Ao todo foram investidos R$ 5.462,50 na aquisição de 3 pares de gangorras e 2 gira-giras. Os equipamentos foram instalados pela Secretaria Municipal de Educação e estão sendo utilizados desde o dia 15 de março. A diretora da creche, Sidinéia Colpani Donida, enfatiza que o parque infantil é uma das ações preferidas pelas crianças. “Além de prazeroso traz benefícios riquíssimos, pois, neste espaço a criança tem liberdade de escolha, desenvolve habilidades motoras e amplia seu processo de desenvolvimento de relações sociais”, ressaltou a Diretora. Conforme Sidinéia, os pais dos alunos reconhecem o empenho da escola e da administração do prefeito Edemilson Marino em proporcionar mais qualidade e diversidade para os alunos. A coordenadora Evânia Zanfrilli Moreira relata “que o brincar na primeira infância é cada vez mais valorizado, já que, mais que diversão, esse é um momento de novos aprendizados pedagógicos, motores e sociais”.

Voltar + Educação