Educação 13/04/2022 20:07 OAB divulga lista dos melhores cursos de direito do país; campus da Unemat de Alta Floresta é o primeiro do estado Segundo a OAB, a Unemat ainda teve outros dois campi no ranking. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou a lista dos melhores cursos de direito do país. O campus da Universidade de Mato Grosso (Unemat) de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, obteve melhor nota e é o primeiro do estado. Essa é a sétima edição do estudo. A Unemat ainda ficou nos primeiros colocados do ranking com mais dois campi, o de Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá e o de Cáceres, a 220 km da capital. Já Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) ficou em terceiro lugar com o campus de Barra do Garças (MT) e o campus de Cuiabá aparece em quinto lugar. Confira o ranking dos melhores cursos de direito no estado: Unemat em Alta Floresta Unemat em Barra do Bugres UFMT em Barra do Garças Unemat em Cáceres UFMT em Cuiabá No estudo, a OAB prevê alguns requisitos mínimos para a criação do curso de direito nas universidades. A ordem cita uma qualificação do corpo docente, regime de trabalho e plano de carreira e de capacitação, qualidade da organização didático-pedagógica com ensino, pesquisa e extensão, estágio e número máximo de alunos por turma, Infraestrutura e acervo bibliográfico disponível aos alunos. Em 2001, OAB criou um indicador associado à qualidade da educação oferecida pelos cursos no país. O indicador considera o percentual de aprovação dos bacharéis em relação ao total de participantes presentes nos exames da Ordem.

