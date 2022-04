O curso de Formação Inicial e Continuada em Cuidador Infantil terá duração de 4 meses e contará com 35 vagas para a primeira turma e início das aulas em maio de 2022. O curso será ofertado em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Prefeitura de Alta Floresta.

As inscrições estarão abertas de 18 até 24 de abril de 2022, e serão realizadas através do preenchimento da ficha de inscrição no link https://forms.gle/ErNKfriUx96RQ5sT9.

Para maiores informações, acesse o Edital.