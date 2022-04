Educação 18/04/2022 15:35 Sorriso iniciou ontem fase regional centro-norte dos Jogos Escolares e Estudantis de Seleções Sorriso deu início na noite deste domingo (17) a etapa regional centro-norte dos Jogos Escolares (12 a 14 anos) e Estudantis de Seleções Mato-grossenses (15 a 17 anos), nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol. A cerimônia de abertura aconteceu no Ginásio Domingão e reuniu autoridades e as delegações participantes. Disputam o evento esportivo 18 equipes visitantes na categoria 12 a 14 anos e 35 na categoria 15 a 17 anos. A competição é promovida pela Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). “Estamos retomando as competições com força total em 2022 e é com grande satisfação que levamos esse evento esportivo para Sorriso, uma cidade que tem os melhores sistemas esportivos do Estado e que conta com uma gestão que investe e apoia o esporte”, disse o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves. “Sorriso está recebendo a fase regional dos Jogos Escolares e dos Estudantis de Seleções, com a presença de mais de 50 equipes vindas dos municípios circunvizinhos. Certamente será uma ótima competição, com grandes disputas e fortes emoções”, frisou o secretário de Esporte e Lazer de Sorriso, Júnior Brandão. “Somos referência no esporte e temos a satisfação de sermos reconhecidos no Estado por promover eventos de alto nível. Sejam todos bem vindos e que tenhamos ótimas disputas”, falou o vice-prefeito, Gerson Bicego, durante a solenidade. “Teremos mais uma semana intensa de atividades esportivas movimentando nossa cidade com aproximadamente 800 atletas. Todos ganham muito com isso, pois fomenta o comercio local e proporciona lazer à população”, reforçou o prefeito Ari. As disputas seguem nesta segunda-feira (18), com partidas das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h, nos ginásios Domingão, Fermino Maleski e Flor do Cerrado, e nas quadras da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e da Escola Municipal Ivete Lourdes Arenhardt. As equipes campeãs irão participar da etapa estadual da competição. O evento seleciona, através das etapas regionais e estadual, as melhores equipes de atletas escolares do Estado para participar da etapa nacional. Os jogos das modalidades coletivas terminam dia 21, quando iniciam as modalidades individuais de ciclismo, ginástica rítmica, ginástica artística, xadrez e vôlei de praia. As disputas encerram no dia 24

