Educação 26/04/2022 11:04 Assessoria de Imprensa Colégio Alta Floresta promove Aulão para incentivar estudantes de escolas particulares e públicas para o Enem Foto: Reprodução O Colégio Alta Floresta estará realizando no dia 27 de abril de 2022, às 14h nas dependências do Salão Nobre da Faculdade Uniflor, o primeiro Super Aulão Enem 2022. O principal objetivo do evento é auxiliar os alunos que irão fazer o Enem. A escola tem a tradição de realizar todos os anos inúmeros aulões com profissionais gabaritados e qualificados de vários cantos do Brasil, os convidados discutem diversos assuntos que auxiliam os alunos na fundamentação e criação de repertórios que podem ser utilizados nas produções dos textos dissertativos-argumentativos, redação aplicada no Enem. A novidade para o ano de 2022 é que os aulões realizados pela escola estão sendo ofertados para os alunos do ensino médio de outras escolas que também irão realizar o Enem 2022, “decidimos ampliar nossas aulas para toda a sociedade visando ofertar conteúdos de qualidade que irão auxiliar todos os alunos que participarão do Enem de 2022” destaca a escola. Foram enviados convites a todas as escolas estaduais, que possuem o ensino médio, para participarem do evento. No decorrer do ano inúmeros aulões serão realizados, segue abaixo a programação do dia 27 de abril de 2022. A história e algumas possibilidades temáticas para a redação do Enem – Palestrante: Historiador e Prof. Dr. Odir Fontoura - Graduado em História pela PUCRS, mestre e doutor em história pela UFRGS, Odir é professor há quase 10 anos com experiência no ensino médio e superior. Atualmente, divide seu tempo de sala de aula com a produção de conteúdos educacionais para a internet. Possui, atualmente, +135K de seguidores no Tiktok. Foco, persistência e determinação – Palestrante: Rafael Magalhães – Psicólogo, Terapeuta EMDR - Dessensibilização Reprocessamento de Traumas e Pensamentos Perturbadores membro da AIBAPT (Associação Ibero-Americana de Psicotrauma 2020), Especialista em Neurociências, Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil (PUC-RS - 2023), Ator, Cantor, Palhaço, Pernalta e Recreador. A importância de uma boa argumentação – Palestrante: Oliveira Dias - Apresentador do Tele Jornal Olho Vivo e atua como âncora do Programa Ponto a Ponto pela rádio Bambina FM 96,9. Oliveira é Técnico Agropecuário com habilitação em Agricultura, formado pela Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste/RO. Cursou Jornalismo pela Universidade do Estado de Mato Grosso e atualmente é acadêmico de Direito pela Faculdade de Direito de Alta Floresta, FADAF. Ao longo de seus quatorze anos de atuação na Imprensa de Alta Floresta, atuou na direção de jornalismo e na redação de jornais e sites de notícias do Município de Alta Floresta, extremo norte de MT. As inscrições ou informações poderão ser realizadas pelo telefone (66) 3521 2664, WhatsApp 66 3521 7683 ou pelo e-mail: [email protected]

Veja também sobre Colégio Alta Floresta Alta Floresta - MT Enem Aulão Voltar + Educação