Educação 27/04/2022 07:56 Audiência pública discute plano de assistência estudantil em Mato Grosso Debate requerido pelo deputado Lúdio Cabral será realizado pela Câmara Setorial Temática da Juventude A Assembleia Legislativa realiza, nesta quinta-feira (28), a partir das 9h, uma audiência pública para discutir o plano de assistência estudantil de Mato Grosso. A audiência foi requerida pelo deputado estadual Lúdio Cabral (PT) e será realizada em parceria com a Câmara Setorial Temática (CST) da Juventude, em formato híbrido, com transmissão pela TVAL e Rádio Assembleia e pelas redes sociais.

Entre as pessoas que participarão da audiência estão o presidente da Câmara Setorial da Juventude, Daniel Victor, a pró-reitora de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Lisiane Pereira de Jesus, a presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE), Giovanna Bezerra, o representante dos estudantes no Conselho Estadual de Educação, Wesley Snipes da Mata, além de representantes da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), de outros movimentos e estudantes.

Na audiência, devem ser apresentadas e debatidas as diretrizes para elaboração de um projeto de lei que atenda às demandas de assistência estudantil do ensino médio da rede estadual de educação e do ensino superior de Mato Grosso, por meio de políticas de inclusão social, melhoria do desempenho acadêmico e qualidade de vida.

O objetivo é elaborar políticas e ações para garantir a permanência do estudante na instituição de ensino básico e ensino superior, com apoio à moradia, alimentação, saúde, transporte e estrutura física. O plano deve prever também oferecimento de bolsas, estágios remunerados, ensino de línguas estrangeiras, inclusão digital e fomento à participação político-acadêmica. Outro ponto do plano deve ser o fortalecimento dos diretórios centrais de estudantes (DCEs), centros acadêmicos (CAs) e grêmios estudantis (GEs).

