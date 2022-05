Pelo quarto ano consecutivo, a taxa do exame não teve aumento e custará 85 reais. Período de inscrições começa na próxima terça-feira, 10 de maio

Pela primeira vez, os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 poderão efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de PIX e cartão de crédito. A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, nesta quinta-feira, 5 de maio, nos canais de comunicação do Ministério da Educação (MEC) e da Autarquia. A medida é mais uma conquista contemplada nas ações de gestão e governança priorizadas para beneficiar os participantes do exame, ampliando o alcance e facilitando a conclusão da inscrição dos interessados. A inovação será formalizada por meio de retificações dos editais do exame, que serão publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 6 de maio.

A taxa de inscrição para o Enem 2022, versões digital ou impressa, foi mantida no valor de R$ 85. Este é o quarto ano consecutivo que o valor para inscrição não sofre reajustes, não havendo alteração desde 2019. As inscrições começam na próxima terça-feira, 10 de maio, e vão até o dia 21 do mesmo mês. O período para efetuar o pagamento se encerra em 27 de maio. Vale ressaltar que a participação no exame apenas será garantida após a confirmação do pagamento da taxa.

O pagamento da taxa de inscrição também poderá ser feito por meio do tradicional boleto, que deve ser gerado na Página do Participante e pago pelos não isentos em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários e respeitando os horários de compensação.

Já os interessados em fazer o Enem 2022 que adquiriram a isenção da taxa devem realizar a inscrição na Página do Participante, mas não precisam efetuar o pagamento para confirmar a participação.

