Educação 16/05/2022 06:18 Novos e-mails institucionais da Seduc facilitam a comunicação da rede A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) fez uma parceria com a Google for Education, um dos serviços do Google que oferece suporte às atividades pedagógicas das escolas da rede pública de Mato Grosso. E, para que estudantes e profissionais de Educação tenham acesso a diferentes plataformas e aplicativos, é necessário que todos estejam cadastrados no novo e-mail @edu. Essa parceria com o Google faz parte do processo de modernização da secretaria e irá facilitar a comunicação entre a comunidade escolar e a pasta. Atualmente, para se ter acesso a diversas plataformas é necessário possuir uma conta no Gmail, o que a Seduc fez foi se antecipar e criar contas para os envolvidos com a rede de ensino pública, por meio do @edu.mt.gov.br. O coordenador interino de TI da Seduc, Thiago Castro, esclarece que “já foram criados e-mails para professores e alunos, num universo de mais de 530 mil pessoas. Somente através dele é que será possível acessar, por exemplo, o sistema do Material Estruturado e do Mais Inglês”. Além da nova conta de e-mail para os profissionais da Educação e os estudantes, foram criadas salas de aulas virtuais por escola e turmas existentes, onde os professores podem disponibilizar conteúdos e integrar os alunos. Tudo acontece como dentro de uma sala de aula, mas com maior facilidade e autonomia para os estudantes. Para ter acesso ao e-mail @edu e ativá-lo, basta acessar a página da Seduc: http://www3.seduc.mt.gov.br/email ou clicar no Topo [email protected] Escolha entre as opções "Acesso Gestor”; “Acesso Servidor" ou "Acesso Estudante" e clique. Ou entre por AQUI. Para os estudantes, serão solicitadas algumas informações. Depois, é só inserir os dados pessoais e já terá acesso ao novo e-mail e senha. Para professores e gestores, além do e-mail, mais informações estão disponíveis. Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, servidores ou alunos devem encaminhar e-mail para [email protected] ou ligar para o Suporte da Seduc - 0800 065 1717. Esse serviço está disponível para aqueles que seguiram todos os passos e não conseguiram realizar o primeiro acesso ou precisem revalidar a senha ou criar o e-mail.

Voltar + Educação