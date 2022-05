Educação 18/05/2022 15:17 Seduc abre inscrições para o curso preparatório Pré-Enem Digital MT O curso é voltado aos estudantes do 3° ano do Ensino Médio e 2° ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de ensino Estão abertas as inscrições para o Pré-Enem [email protected] MT, curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), voltado aos estudantes do 3° ano do Ensino Médio e 2° ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de ensino. São 10 mil vagas disponíveis para todo o Estado, com previsão de início das aulas para julho. A inscrição deve ser feita na secretaria de cada unidade escolar. Na edição de 2022, o projeto prevê aulas presencias aos sábados e plantões semanais tanto online quanto presenciais, por meio da plataforma do Google Classroom. As atividades serão desenvolvidas nas 15 cidades das Diretorias Regionais de Educação (DREs): Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande. De forma gratuita e acessível, a iniciativa tem como foco preparar os estudantes para o Enem e contribuir com a recuperação da aprendizagem afetada pelas limitações impostas pela pandemia da Covid-19. No ano anterior, as aulas eram gravadas e disponibilizadas no canal Pré-Enem [email protected] MT, no Youtube. Para dar início as atividades, uma live de inauguração será realizada no dia 23 de maio, às 15 horas (fuso horário de Mato Grosso), pelo canal da Seduc no Youtube. Serão abordados temas recorrentes e pontos importantes da prova, como é o caso da redação. ENEM Em 2022, as provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro nas versões impressa e digital. O exame é composto por uma redação e 90 questões divididas por quatro áreas de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Com a nota obtida no Enem, é possível concorrer a vagas para estudar em universidades públicas e privadas de todo o Brasil.

