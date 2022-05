Educação 27/05/2022 11:16 Seduc lança página digital que facilita acesso ao conteúdo das aulas de Inglês A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) lançou o site Educa.Seduc com informações do Programa Mais Inglês. Com formato dinâmico e acessível, a página digital exemplifica o que é a iniciativa, qual a sua importância e tira dúvidas sobre a plataforma de estudos da EF – Education First, ferramenta digital que permite o aperfeiçoamento do idioma entre estudantes e professores da rede estadual de ensino. O site reuniu as perguntas mais frequentes realizadas sobre o programa e as responde de forma clara e objetiva. Entre as questões elucidadas encontra-se “Quem tem acesso à plataforma EF Mais Inglês?”; “Como acessar o e-mail @edu?” e “Como acessar a plataforma EF Mais Inglês?”, sendo a última, acompanhada de um vídeo tutorial do acesso. Com o objetivo de potencializar o ensino da Língua Inglesa nas 700 escolas da Rede Estadual de Ensino, em 2022, o Governo de Mato Grosso lançou o programa Mais Inglês. Foram investidos cerca de R$ 14 milhões em plataforma de estudo digital e materiais didáticos diferentes para cada fase de ensino - anos inicias e anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – para melhor aprendizagem do idioma. Para além do Mais Inglês, o Educa.Seduc destaca o Portal Educar Tech e o Google for Education, outros dois investimentos da secretaria para fortalecer a formação dos estudantes. Para acessar todos esses recursos é necessário ter o e-mail @edu ativado. O Portal é mais uma forma de dar continuidades aos estudos em casa, com o material do Sistema Estruturado de Ensino. Além da disponibilidade dos livros digitais, a plataforma também dispõe de vídeos, jogos e testes da Britannica, uma das melhores empresas mundiais provedora de conteúdos educativos digitais. Com o e-mail ativado, o pacote de ferramentas Gsuite for education é liberado, o qual inclui e-mail (Gmail), serviço de armazenamento em nuvem (Google Drive), ambiente de sala de aula virtual (Google Classroom), lousa digital interativa (Google Jamboard), serviço de comunicação por vídeo (Google Meet), serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite (Google Maps), serviço virtual de tradução instantânea (Google Tradutor), dentre outros. Sob supervisão de Rui Matos.

