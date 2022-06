Educação 03/06/2022 06:54 Ana Luiza Nogueira - pciconcursos IFMT: Inscrições abertas para Processo Seletivo com 19 vagas Foto: Reprodução O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo preencher 19 vagas de Professor Substituto, por tempo determinado, em diversos Campus. Segundo o Edital, há oportunidade para: Campus Alta Floresta: Direito (1); História (1); Zootecnia (1). Campus Avançado Diamantino: Matemática (1). Campus Avançado Sinop: Engenharia de Controle e Automação (1); Química (1).

Campus Campo Novo dos Parecis: Agronomia (1); Português/Inglês (1); Filosofia (1).

Campus Confresa: Biologia (1). Campus Cuiabá - Octayde Jorge Da Silva: Agrimensura e Geoprocessamento (1). Campus Pontes e Lacerda: Economia (1); História (1). Campus Rondonópolis: Português/Espanhol (1). Campus São Vicente: Matemática (1).

Campus Sorriso: Biologia (1); Língua Portuguesa (1); História (1); Zootecnia (1). Caso aprovados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor básico de R$ 3.130,85, podendo haver retribuição por titulação de até R$ 2.700,36, totalizando até R$ 5.831,21. Para participar Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 30 de maio de 2022 até as 23h59 do dia 6 de junho de 2022, no site do IFMT. A inscrição só poderá ser validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 50,00. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova de desempenho didático, que acontecerá de forma remota. A prova tratará sobre um tema proposto e sorteado, dentre os constantes no Edital. Validade O Processo Seletivo terá validade de 12 meses a contar da data da publicação da homologação dos resultados no Diário Oficial da União, sem possibilidade de prorrogação.

