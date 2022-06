Educação 06/06/2022 14:14 Unemat encerra inscrições para intérprete de Libras e ledor escrevente nesta terça-feira, 7 de junho A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) encerra, nesta terça-feira, 7 de junho, o período de inscrições para a contratação temporária de agentes universitários, nas especialidades de intérprete de Libras e ledor escrevente para atendimento a pessoas com deficiência. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet em seletivos.unemat.br. O edital é para formação de cadastro de reserva. Os profissionais atuarão nos campi de Diamantino, Nova Mutum e Tangará da Serra. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com remuneração a partir de R$ 2.755,93, de acordo com a titulação. REQUISITOS DE FORMAÇÃO Para intérprete de libras: Ensino Médio completo e formação como tradutor e/ou intérprete de Libras, comprovada por meio de cursos de educação profissional credenciados ou cursos de extensão universitária na área de Libras/Português, ou, ainda, cursos de formação continuada, ministrados por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação. A formação de tradutor e intérprete de Libras/Português pode ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma instituição credenciada. Para ledor escrevente: Ensino Médio completo e formação ou experiência em Educação Especial, comprovada por meio de cursos de educação profissional credenciados ou cursos de extensão universitária ou, ainda, cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação. A formação inclui também experiência de um semestre letivo, em qualquer cargo de atendimento/acompanhamento de alunos com necessidades especiais. INSCRIÇÃO Para realizar a inscrição, é necessário acessar o portal de seletivos da Unemat no endereço eletrônico disponível aqui. Neste endereço, o candidato encontrará o formulário de inscrição online. Para se inscrever, deverá acessá-lo e preenchê-lo com todas as informações solicitadas. Em seguida, anexar Cópia documento oficial de identidade (frente e verso), Certificado de conclusão e histórico escolar de Nível Médio (frente e verso) e Documentos comprobatórios da formação ou experiência, conforme a especialidade. O Processo seletivo compreenderá três etapas: avaliação da inscrição, prova prática e avaliação de títulos. Os candidatos contratados desenvolverão assistência e auxílio aos alunos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a fim de assegurar acessibilidade aos alunos com algum tipo de deficiência. Edital 002/2022 - Ptes/Unemat - Intérprete de Libras e Ledor/Escrevente Saiba mais clicando aqui.

Voltar + Educação