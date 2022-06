Educação 09/06/2022 06:12 Quase 9 mil candidatos farão a prova do vestibular da Unemat neste domingo (12.06) os candidatos devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial Design UnDesign Unematemat A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realiza neste domingo (12.06) o vestibular unificado, com a oferta de 2.430 vagas, para quase 9 mil candidatos em 15 cidades de Mato Grosso. As provas terão início às 8 horas, mas os candidatos devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial contra a Covid 19. De acordo com a Coordenadoria de Concursos e Vestibulares da Unemat, 8.797 candidatos se inscreveram para tentar uma das vagas ofertada pela Unemat. Neste total estão incluídos os candidatos cotistas, que tentam o acesso ao ensino superior por meio das políticas afirmativas, com vagas destinadas a negros, indígenas, estudantes com deficiência, estudantes de escolas públicas e de ampla concorrência. As provas serão realizadas nos municípios de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. As vagas oferecidas são para 60 cursos da instituição, que estão em 12 cidades do Estado. O resultado final será conhecido em 22 de julho e as aulas começam no dia 8 de agosto. Sobre as provas: As provas serão realizadas no período de 8h às 13 horas, horário de Mato Grosso. Mas os candidatos devem chegar aos locais da prova com pelo menos uma hora de antecedência. Os candidatos podem consultar o local e demais informações na página do participante. No domingo, serão realizadas as duas fases do vestibular. A primeira consiste de quatro provas objetivas, com questões sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Já a segunda etapa é a prova de redação. Fique atento: No dia das provas, os candidatos devem se atentar as exigências do edital. Só terão acesso a sala onde fará a prova, o candidato que estiver utilizando máscara de proteção contra a Covid-19, desde a entrada do estabelecimento, independente de legislação estadual e ou municipal que desobrigue o seu uso. Também é necessário o candidato apresentar um documento oficial de identificação original, com foto, para realização das provas. Além do documento, o candidato deve portar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa, fabricada em material transparente. Não é permitido o uso de relógios, aparelhos eletrônicos e celulares dentro das salas de aplicação das provas, sob pena de eliminação. Resultado - O resultado será divulgado a partir do dia 22 de julho. O período letivo terá início no dia 8 de agosto. Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em: http://vestibular.unemat.br/

Veja também sobre Alta Floresta - MT vestibular da Unemat candidatos prova Unemat Voltar + Educação