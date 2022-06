Educação 13/06/2022 05:59 Unemat realiza vestibular em 15 cidades de MT e conta com 7,2 mil candidatos As provas foram realizadas em 15 cidades de Mato Grosso e transcorreu de forma tranquila Lygia Lima - Assessoria Unemat O vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), realizado no domingo (12.06), contou com a participação de 7.252 candidatos que compareceram aos locais de provas para disputar as 2.430 vagas oferecidas em 60 cursos de graduação. As provas transcorreram de forma tranquila nas 15 cidades mato-grossenses onde foi realizado. Além dos candidatos, a Unemat mobilizou uma estrutura com 1.070 colaboradores para garantir a segurança e a realização das provas objetivas e de redação. Esses colaboradores incluem fiscais, pessoal da limpeza, motoristas, porteiros, pessoal de apoio, ledores e transcritores. Ao todo foram 32 locais de provas nos seguintes municípios: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Durante o processo seletivo, não foi registrada nenhuma ocorrência fora da normalidade. Os casos em que foi necessário eliminar algum candidato se deu por inobservância as proibições constates no edital como portar objetos eletrônicos como celulares, relógios ou armas brancas como canivetes. O diretor de Gestão da Concursos e Vestibulares da Unemat, professor Julio Bacovis, destacou que essa retomada dos vestibulares de forma presencial é um novo desafio. “A Unemat já estava há dois anos sem realizar um grande concurso vestibular de forma presencial, mas a presença de candidatos de praticamente todos os estados brasileiros, e de tantos estrangeiros mostram o quanto a Unemat vem sendo respeitada dentro e fora de Mato Grosso. Mesmo assim, temos um grande número de mato-grossenses, que veem a Unemat como uma oportunidade de ter a vida transformada por meio da Educação”, afirmou. De acordo com o perfil dos candidatos, a maioria é de Mato Grosso, quase 90% dos candidatos inscritos. Os cursos mais procurados foram Medicina, com 4.276 candidatos, e os cursos de Direito oferecidos em Alta Floresta (256), Barra do Bugres (265), Cáceres (499), Diamantino (305), Pontes e Lacerda (334). O tema da redação neste ano foi sobre os desafios e as formas de prevenção ao suicídio de jovens. A ausência registrada nas provas deste domingo é de 17,56%, o que totalizou 1.545 faltosos. Em todo o processo, oito candidatos foram eliminados e quatro abandonaram as provas antes de completar duas horas de prova e foram considerados desistentes. O resultado do vestibular da Unemat será conhecido no dia 22 de julho e as aulas começam em 8 de agosto. Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em: http://vestibular.unemat.br/

