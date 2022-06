Educação 14/06/2022 05:23 G1MT Vestibular da Unemat tem taxa de 17,56% de abstenção Prova foi aplicada nesse domingo (12) em 15 municípios do estado com 2.430 vagas disponíveis. O vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), realizado nesse domingo (12), teve uma taxa de abstenção de 17,56%, o que corresponde a 1.545 faltosos. A prova foi aplicada a 7.252 pessoas em 15 cidades, para preencher 2.430 vagas em 60 cursos gratuitos de graduação. De acordo com a instituição, no total, eram 8.797 candidatos inscritos, sendo 61,36% mulheres e 65% estudantes de escola pública. O tema da redação neste ano foi os desafios e as formas de prevenção ao suicídio de jovens. Os cursos mais concorridos deste vestibular são medicina, com 4.276 candidatos, e as graduações de direito nos municípios de Alta Floresta (256), Barra do Bugres (265), Cáceres (499), Diamantino (305), Pontes e Lacerda (334). Os 32 locais de provas foram nos municípios de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. A Unemat informou que oito candidatos foram eliminados e quatro abandonaram o vestibular antes de completar duas horas de prova e foram considerados desistentes. Estatísticas Neste vestibular da Unemat, somente o estado do Amapá não teve estudantes concorrendo. Além do Brasil, o vestibular atraiu candidatos de 12 países: Japão, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Paraguaia, Haiti, Venezuela, Peru, Itália, Equador e Colômbia. Entre os inscritos, 87,06% são de Mato Grosso, o que representa 7.659 pessoas. Em relação ao gênero, são 5.398 mulheres concorrendo e 3.399 homens. Conforme a Unemat, chamou a atenção o perfil dos candidatos que se auto declararam brancos: 3.685. Os que se declararam pardos foram 3.878 candidatos. Outros 968 se consideram pretos, enquanto 214 candidatos se disseram amarelos e 52, indígenas. Maioria dos candidatos é de escola pública, 5.725. Os estudantes da escola privada somaram 2.580 inscritos e 492 candidatos não informaram onde cursaram o Ensino Médio. O resultado do vestibular será divulgado no dia 22 de julho e as aulas começam em 8 de agosto.

