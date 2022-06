Há vagas para mais de 2 mil cursos de graduação em 73 instituições públicas de ensino superior. A consulta a essas vagas está disponível no portal Acesso Único

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, disponibilizou a consulta para a oferta de vagas do processo seletivo para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo serão ofertadas 65.932 vagas para ingresso em 73 instituições públicas de ensino superior. As inscrições para o Sisu serão abertas no dia 28 de junho e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 1º de julho, horário oficial de Brasília-DF.

No portal Acesso Único já é possível consultar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 73 instituições que aderiram a essa edição do Sisu.

O total de cursos de graduação com oferta de vagas é de 2.043. Só para Medicina são ofertadas 1.583 vagas.

Os 10 cursos com as maiores ofertas de vagas são, nesta ordem: Pedagogia, Administração, Matemática, Ciências Biológicas, Química, Direito, Física, Medicina, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

As 10 instituições por ordem de maior número de vagas ofertadas nesta edição do Sisu são as seguintes:

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Universidade Federal Fluminense

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Universidade Federal do Maranhão

Universidade Estadual da Paraíba

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Universidade Federal de Alagoas

Universidade Federal do Amazonas

Universidade Federal do Piauí

Universidade Federal do Espírito Santo

Confira o total de vagas ofertadas por estado e Distrito Federal:

UF VAGAS RJ 13.249 MG 8.655 PR 6.692 BA 5.968 PB 4.936 PI 4.723 MA 3.673 CE 3.545 RS 3.394 AL 2.748 AM 2.466 ES 2.410 SC 1.281 SP 420 AC 380 RN 370 MS 350 DF 315 PE 180 RR 75 AP 64 GO 38 Total Geral 65.932

Para participar do Sisu, será exigido do candidato que ele tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem.

Cronograma

Inscrições: de 28 de junho a 1° de julho;

Resultado da chamada única: 6 de julho;

Matrícula: 13 a 18 de julho;

Lista de espera:

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 6 a 18 de julho.