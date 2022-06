Educação 22/06/2022 05:44 Convênio entre Seduc e IFMT pode agilizar oferta do Profuncionário em Mato Grosso A formação será oferecida para servidores técnicos e de apoio da Educação, com início ainda neste ano Foto: Divulgação A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) apresentou, nesta segunda-feira (20.06), a legalidade e encaminhamento do Programa Profuncionário 2022, que será responsável pela Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público, por meio do Ministério da Educação (MEC). O curso tem como prioridade investir na formação dos funcionários de escolas públicas da Educação Básica, em efetivo exercício, em curso compatível com as atividades desempenhadas no dia a dia do profissional. A formação ocorrerá em nível inicial e por meio de cursos técnicos. O relançamento do programa, que está em fase de alinhamento avançado, foi comemorado após a confirmação da parceria entre a Seduc e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Na reunião, foram listadas as possibilidades que a Seduc e o Instituto têm para dar continuidade ao programa. A sua efetiva realização poderá contar com emendas parlamentares do Legislativo Federal, através do IFMT. Durante a reunião, outra proposta também foi apresentada e fomentada pela área de Gestão de Pessoas da Seduc, onde a sua execução seria feita por meio de ementa. Para o diretor do IFMT, Cristovam Albano da Silva Junior, a instituição pode ofertar o curso com recurso próprio. ''Diante das premissas técnicas estabelecidas, estamos prontos para operacionalizar esse curso, não expendendo nenhum custo ao Estado, nem à Secretaria de Educação'', afirmou O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, participou da reunião e ressaltou o compromisso diante da importância que o curso representa, tanto para a Educação, quanto para os servidores envolvidos. ‘’Estamos trabalhando há um bom tempo para ofertar cursos de profissionalização para os servidores da Educação. Participamos das audiências com toda a transparência que o processo necessita. Existe uma conversa adiantada com o IFMT para realização do curso’’, afirmou. A reunião contou, ainda, com a presença do senador Fábio Garcia, do deputado estadual Valdir Barranco, do diretor geral do IFMT em Cuiabá, Cristovam Albano da Silva Junior; além de representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT).

