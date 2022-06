Escolas públicas podem promover concursos internos entre seus estudantes para eleger a poesia que irá representar cada unidade de ensino no concurso nacional

Os estudantes interessados em participar do concurso de poesias “Brasil 200 anos de independência: Lendo nossa história, escrevendo nosso futuro”, lançado pelo Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), devem ficar atentos ao cronograma do certame. As inscrições estão marcadas para o período entre 1º de agosto e 2 de setembro de 2022. Até lá, os estudantes poderão criar e organizar suas produções poéticas e as escolas poderão lançar desafios entre seu alunado para eleger a poesia que irá representar cada unidade escolar no concurso.

Podem se inscrever estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) matriculados em escolas das redes de ensino aderidas ao PNLD em todo o país. As inscrições devem ser feitas pelos gestores escolares, no sistema PDDE Interativo, e cada unidade escolar pode inscrever apenas um estudante.

O melhor texto poético de cada região brasileira, inspirado na temática dos 200 anos da Independência do Brasil, irá integrar a quarta capa dos livros didáticos que compõem o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD 2024). Além disso, os autores das cinco melhores poesias receberão R$ 10 mil e ganharão viagem para o evento de premiação, previsto para novembro deste ano. Já os segundos colocados levarão R$ 5 mil e certificados de participação. Veja todas as regras no edital do certame.