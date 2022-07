O Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Saúde na Escola, apresenta relatório dos trabalhos desenvolvido no 1º semestre de 2022, de janeiro a junho foram desenvolvidos entre: capacitações, palestras, reuniões, atividades via mídia: 233 atividades coletivas, com abordagem de temas variados como: tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas, acidentes de trânsito, dengue, doença de chagas, zika vírus, influenza, chikungunya, higiene corporal, COVID – 19, sarampo, rubéola, caxumba, alergias entre outras infecções, conhecidas por doenças infeciosas da 1º infância, totalizando entre público presencial e online entorno de 12.000 pessoas alcançadas pelos trabalhos desenvolvidos.

Segundo o coordenador do Programa Claudiomiro Viera, os trabalhos seguem planejamento anual, que compreende 40 escolas e mais de 14.000 estudantes, entre a rede municipal, estadual e privada, no entanto o programa atende também outros públicos, pois tem como foco principal a profilaxia no âmbito da coletividade.

“Nosso lema de trabalho é: Educar para Prevenir, levamos informações para a população, das diversas formas de prevenção sobre inúmeras doenças, para que estas pessoas consigam se proteger melhor, mas também orientamos quanto as formas e meios de buscar o tratamento, caso haja necessidade.”

Claudiomiro conclui agradecendo a todos os profissionais da saúde envolvidos direta e indiretamente nós trabalhos.