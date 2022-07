Mais de 57 mil pessoas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Mato Grosso neste ano. O número de inscrições apresentou uma relativa alta. Na edição de 2021, foram 56.090 candidatos. Neste ano, o número aumentou para 57.728, o que representa uma elevação de 2%. Os dados foram divulgados pelo Portal Nacional da Educação.

As provas serão aplicadas no dia 13 e 20 de novembro deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A pasta espera a participação de mais de 3 milhões de inscritos no exame na versão impressa. Já na modalidade online, são 65.066 candidatos.

O cartão de inscrição dos candidatos deve ser emitido após o dia 15 de outubro, contendo o local da prova.

Provas do Enem 2022

As provas do Enem 2022, tanto impressas quanto as digitais, serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Já a aplicação do exame feito por pessoas privadas por liberdade (Enem PPL) será nos dias 13 e 14 de dezembro.

No dia das provas, os portões dos locais serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. Os candidatos poderão entrar nos locais de prova até às 13h, horário que terão início as orientações quanto aos procedimentos de segurança.

1º dia - Domingo, 13 de novembro, das 13h30 às 19h:

Ciências Humanas e suas tecnologias: 45 questões

Linguagens, Códigos e suas tecnologias: 45 questões

Redação

2º dia - Domingo, 20 de novembro, das 13h30 às 18h30:

Ciências da Natureza e suas tecnologias: 45 questões

Matemática e suas tecnologias: 45 questões

O Inep definiu no dia 6 de maio que o exame deste ano contará somente com questões inéditas. A dúvida surgiu em abril após recomendação de coordenadores e diretores do Inep para reaproveitarem questões de edições anteriores do exame.

Raça

Entre os inscritos, a maioria é composta por candidatos pretos e pardos. Juntos, este grupo soma 1.826.486 pessoas.

São 1.462.228 participantes que declararam ser pardos e 400.603 pretos.

Inscritos por sexo

As mulheres representam 61,2% dos inscritos no Enem 2022. Ao todo, são 2.077.718 candidatas. Quanto ao sexo masculino, são 1.318.914 candidatos.

Documentos

Neste ano, pela primeira vez, será possível apresentar documentos digitais de identificação nos locais de prova, em alternativa à versão física do documento com foto.

Para isso, o candidato poderá levar: e-Título; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; ou RG Digital.

Mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, reforça que o candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal. Não serão aceitas capturas de telas dos aplicativos.

Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado e o aparelho deverá permanecer desligado e guardado até o final da prova.