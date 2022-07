O prefeito Roberto Dorner (Republicanos) assinou na última quarta-feira (27), o contrato para iniciar a construção da escola de tempo integral que contemplará a região dos Vilas (residencial Sabrina e bairro Sebastião de Matos). O gestor esteve reunido com representantes da empresa NG Engenharia e Construções LTDA, vencedora do certame licitatório. As obras começam nos próximos dias.

“A escola já está com o contrato assinado para começar a obra. Dentro de poucos dias a equipe da empresa iniciará os trabalhos. A educação é destaque na nossa gestão, estamos buscando sempre a melhoria para alunos, professores e colaboradores. A escola integral é um sonho se tornando realidade”, destacou Dorner.

A estrutura prevista terá 16 salas de aula e atenderá em média 500 alunos, com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões. A área a ser construída tem 12.171,19 m² e o prédio contará com dois pavimentos. Terá espaço integrativo; 5.252,13m² espaço verde; auditório para 208 pessoas; piso molhado com piscina; campinho de futebol; espaço para mesas de jogos; quadra poliesportiva; painéis de energia solar; laboratório de informática; laboratório de robótica; sala de empreendedorismo e biblioteca. O total de área construída será de 5.965,18 m².

De acordo com a secretária de Educação, Sandra Donato, o projeto da escola integral é uma grande conquista para Sinop. “Desde que o prefeito assumiu a gestão, já pediu que fossemos atrás de construir essa escola, com espaços adaptados. Nós fomos para Palmas, em Tocantins, conhecer a estrutura semelhante por lá e logo iniciamos nosso projeto. Desde o início do ano, temos nos dedicado para concluir esse trabalho e hoje é uma realidade. Vale ressaltar que em menos de um ano de trabalho, ampliaremos 27 saladas de aula e vamos já licitar para a construção dessa nova escola”, pontuou.