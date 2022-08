Programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior.

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 2º semestre de 2022 abre nesta segunda-feira (1º) as inscrições do processo seletivo. Os interessados devem se inscrever até a quinta-feira (4) pela página http://acessounico.mec.gov.br/prouni.