Foram ofertadas mais de 190 mil bolsas; participante pode ver a lista com os contemplados no site Portal Único de Acesso

O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta terça-feira (9) o resultado da primeira chamada do programa Prouni (Programa Universidade para Todos), na página da internet do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, foram ofertadas mais de 190 mil bolsas de estudo.

O programa oferece bolsas de estudo, integrais e parciais, em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica para estudantes sem diploma de nível superior.

Para disputar uma bolsa de estudos, os candidatos precisaram atender a alguns pré-requisitos no processo seletivo como: ter participado das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2020 ou 2021, ter atingido, no mínimo, 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Outra exigência é a de não ter participado do Enem na condição de treineiro.

Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio; e para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

A classificação considera a modalidade de concorrência escolhida pelo estudante em sua inscrição por curso, turno, local de oferta e instituição.