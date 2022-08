Estão abertas, até o dia 02 de setembro de 2022, as inscrições para os cursos de graduação do IFMT, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2023 (Edital nº74/2022).

Estão sendo ofertadas 1.645 vagas, distribuídas em 48 cursos e 18 unidades da instituição.

Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula e apresentar as informações exigidas no item 2 do edital.

No ato da inscrição, o candidato poderá optar por concorrer às vagas reservadas, ou às vagas de pela ampla concorrência. O IFMT reserva 60% das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).

O candidato deverá preencher todos os itens do formulário de inscrição e do questionário socioeconômico, disponibilizados no site http://selecao.ifmt.edu.br. O questionário tem por objetivo a obtenção do perfil dos candidatos inscritos, a fim de subsidiar as políticas institucionais e não terá interferência na classificação dos concorrentes.

Após preencher o questionário eletrônico, é necessário imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 80,00.

Quem for contemplados pela Lei 12.799, de 10 de abril de 2013, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrição para processos seletivos nos cursos das instituições federais de educação superior, pode pleitear sua isenção até dia 02 de setembro.

No dia 14 de setembro de 2022, o IFMT disponibilizará aos candidatos a confirmação preliminar da inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, e o curso pretendido, no site http://selecao.ifmt.edu.br.

A prova do Processo Seletivo 2023/1 para os cursos superiores será realizada no dia 16 de outubro de 2022, das 14h às 18h:30, e constará de uma redação e 50 questões objetivas. A prova de redação será avaliada na escala de zero a dez pontos, e cada uma das questões objetivas conterá cinco alternativas, sendo uma única correta.

Os endereços dos locais de prova serão divulgados no dia 07 de outubro de 2022 no site http://selecao.ifmt.edu.br.

O resultado do processo seletivo 2023/1 será classificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da maior nota para a menor de acordo com a modalidade (cotas ou ampla concorrência) pela qual o candidato optou no ato da inscrição.

No dia 6 de janeiro de 2023, serão divulgadas dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2023/1; e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.