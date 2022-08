Na última quinta-feira (18/08) profissionais da educação de Alta Floresta e da região que compõe a Diretoria Regional de Educação, participaram do Evento “EDU MOTIVAÇÃO” Educação 10 anos "Um caminho construído por todos" promovido pela SEDUC (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso) através do polo da DRE (Diretoria Regional de Educação de Alta Floresta).

O evento contou com a participação do Secretário Estadual de Educação Alan Porto que falou sobre todas as principais políticas de estado que a SEDUC tem executado. Agradecendo a esquipe da DRE, frisando que o estado deve estar entre as cinco, das 10 melhores educações em todo o país. São 125 projetos para execução, que já estão em prática, como por exemplo o de modernização na infraestrutura das unidades escolares.

O diretor da DRE, Clailton Lira Perin, deu as boas-vindas e agradeceu a todos pelo momento de interação entre todos os municípios da região, afirmando ser este, um momento memorável.

Para a secretária municipal de educação de Alta Floresta, Lucineia Matos, o momento foi de satisfação. Matos agradece o momento e pelo o que o estado está fazendo, a unificação, que fortifica a educação. Como professora das redes estadual e municipal, há 22 anos, ela agradece as ações do estado que não vem medindo esforços em toda a região, agradeceu todos os presentes e em especial o prefeito Valdemar Gamba que mantém o olhar voltado e não mede esforços para que a educação municipal tenha qualidade.

Anfitrião do evento, o prefeito Valdemar Gamba fez um cumprimento especial ao secretário Alan Porto, pelo importante trabalho que tem sido desenvolvido. Gamba ainda fala da necessidade da motivação para um bom trabalho nas salas de aula. Destacando o trabalho de unificação entre estado e município nas ações em educação, que tem como resultado o crescimento.

Houve também a realização de uma palestra que visa conscientizar e mobilizar os professores sobre a importância da motivação e do socioemocional na atuação profissional e no ambiente de trabalho, que foi conduzida pela psicóloga Elaine Martins que tem um vasto currículo na área de educação.

A DRE Alta Floresta é composta pelos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde e Paranaíta. O evento foi realizado no auditório do Gold Eventos.