A secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto de Guarantã do Norte, contemplou as escolas e Cmei’s da rede municipal com mais um instrumento pedagógico de última geração, para auxiliar os professores durante as aulas. Tratam-se de mesas digitais, com jogos e aplicativos, que são as “PlayTables”.

Utilizar os jogos digitais tornam as aulas mais dinâmicas e interativas, e por consequência, os alunos mais entusiasmados com o novo material de ensino.

Durante os jogos e brincadeiras os alunos irão ouvir, interpretar, interagir, tentar buscar a solução para cada desafio proposto, e farão tudo isso de forma lúdica e prazerosa.