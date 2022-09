O IFMT – Campus de Alta Floresta, em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, por meio do Programa EJA/FIC EPT integrado, informa a abertura de processo seletivo simplificado para os estudantes da modalidade de Jovens e Adultos para vagas remanescentes no Curso de Atendimento Básico às Endemias.

As inscrições estarão abertas até o dia 15 de setembro de 2022.

O candidato interessado em realizar o curso precisa estar regularmente matriculado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, etapa II do ensino fundamental ou no ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, caso ainda não tenha se matriculado deve procurar uma das escolas parceiras, Escola Estadual Professora Marines Fátima de Sá Teixeira ou na Escola Estadual Jardim Universitário para efetuar sua matrícula.

São 35 vagas para o curso de Atendimento Básico a Endemias, ele é oferecido no período noturno e tem duração de até 6 meses.

Ao finalizar o curso, o participante deverá ter adquirido capacidade de diminuir as lacunas existentes entre os conhecimentos sobre as endemias frequentes na região de Alta Floresta e a comunidade, facilitando assim o acesso aos serviços de saúde, o fortalecimento de ações voltadas a prevenção de doenças infecciosas endêmicas, capacitando pessoas além da área da saúde para que possam atuar como propagadores do conhecimento básico sobre as doenças, suas formas, prevenção e a ação e importância do SUS nesse processo.

Realizar a vigilância, o controle de doenças e a promoção da saúde, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do órgão gestor.

