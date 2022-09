Vagas são ofertadas em Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Juara, Nova Lacerda, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Terra Nova do Norte

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) abriu inscrições para matrícula direta, sem vestibular, para 27 cursos em 11 municípios do Estado. Basta que os interessados procure a Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) do câmpus que oferta o curso nesta quinta (8) e sexta-feira (9).

Os endereços, a lista de cursos e a lista de documentos podem ser acessados clicando aqui.

Os calouros iniciam as aulas assim que tiverem a matrícula realizada. O período letivo será realizado de maneira presencial, e prossegue até o dia 15 de dezembro.

CURSOS OFERTADOS

Alta Floresta

Agronomia (Integral)

Ciências Biológicas (Noturno)

Engenharia Florestal (Matutino)

Barra do Bugres

Arquitetura e Urbanismo (Integral)

Engenharia de Produção Agroindustrial (Noturno)

Matemática (Noturno)

Cáceres

Ciências Biológicas (Integral)

Matemática (Noturno)

Juara

Administração (Noturno)

Pedagogia (Noturno)

Nova Lacerda

Ciências da Natureza (Noturno)

Nova Xavantina

Ciências Biológicas (Noturno)

Engenharia Civil (Integral)

Turismo (Noturno)

Pontes e Lacerda

Letras (Noturno)

Zootecnia (Integral)

Rondonópolis

Letras (Noturno)

Química (Noturno)

Sinop

Ciências Econômicas (Matutino)

Engenharia Elétrica (Integral)

Geografia (Noturno)

Matemática (Noturno)

Tangará da Serra

Administração (Matutino)

Engenharia Civil (Integral)

Jornalismo (Noturno)

Letras (Noturno)

Terra Nova do Norte

Matemática (Noturno)

DÚVIDAS

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Concurso e Vestibulares (Covest) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 99969-2238